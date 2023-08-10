Алина Корнеева: параллели с Миррой Андреевой не раздражают

Двукратная чемпионка юниорских турниров «Большого шлема», 16-летняя российская теннисистка Алина Корнеева высказалась о сравнении с россиянкой Миррой Андреевой.

«Раздражают ли параллели с Мирррой? Нет (улыбается). Наоборот, мне это нравится. Потому что девочки из одной страны, одного года, идут с детства. Это прикольно. Без соперничества нет спорта. Общаемся ли? Сейчас тяжело – не поднимаем тему тенниса в разговорах. Но всегда поздравляем друг друга с победами. Иногда переписываемся: спросим, как дела. С моей стороны ревности нет. Не знаю, как с её. Потому что мне это нравится: мы друг друга подталкиваем. Я очень рада её успехам. Но сейчас такой возраст, что следить за тем, где она, а где я, – не хочу. Думаю о своих турнирах. Хочу видеть наше с Миррой соперничество? Не хочу загадывать, но было бы очень круто!» — сказала Корнеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.