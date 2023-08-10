Кори Гауфф: иногда приходится давать автографы от имени сестёр Уильямс и Слоан Стивенс

Седьмая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, что болельщики иногда принимают её за других теннисисток, выступающих в туре.

«Я раздаю автографы от своего имени, но иногда так или иначе приходится давать автографы от имени Слоан Стивенс, Винус Уильямс, Серены Уильямс, Алисии Паркс, Тейлор Таунсенд, а на днях меня впервые приняли за Лейлу Фернандес», — написала Гауфф на своей странице в соцсетях.

В комментариях под этим постом третья ракетка мира американка Джессика Пегула сообщила, что однажды её приняли за Гауфф.

«Однажды я давала автограф, и женщина решила, что я — это ты… Я долго смеялась», — написала Пегула.

Другой американский теннисист Кристофер Юбэнкс рассказал, что его несколько раз путали с представителем Франции Гаэлем Монфисом.

«Меня дважды называли Монфисом в округе Колумбия», — написал Юбэнкс.