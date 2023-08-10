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Видеообзор победы Свёнтек во втором круге турнира в Монреале

Видеообзор победы Свёнтек во втором круге турнира в Монреале
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В матче второго круга хардового турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада) первая ракетка мира теннисистка из Польши Ига Свёнтек одержала победу над представительницей Чехии Каролиной Плишковой. Игра завершилась со счётом 7:6 (8:6), 6:2 в пользу Свёнтек.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими моментами матча.

Права на видео принадлежат WTA. Видео доступно в Youtube-канале WTA.

Свёнтек два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету чешской теннисистки два эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.

В следующем круге Свёнтек сыграет с Каролиной Муховой (Чехия).

Напомним, турнир в Монреале проходит с 7 по 13 августа, общий призовой фонд составляет $ 2 788 468.

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