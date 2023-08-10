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Алькарас: Шелтон был агрессивнее меня с начала и до конца матча на турнире в Торонто

Алькарас: Шелтон был агрессивнее меня с начала и до конца матча на турнире в Торонто
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Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу над представителем США Беном Шелтоном в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада). Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:3) в пользу испанца.

«Я пытался играть на своём уровне, но это было непросто. Он был агрессивнее меня с самого начала и до последнего удара. Я старался войти в ритм, быть сосредоточенным, и рад, что у меня есть возможность выступить в следующем раунде. Этот матч поможет мне выступить лучше в следующей игре. Я должен навязывать свой теннис», — сказал Алькарас после матча.

За выход в четвертьфинал турнира Алькарас поборется с поляком Хубертом Хуркачем, который в своём матче второго круга обыграл Миомира Кецмановича.

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