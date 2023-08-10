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Монфис: знал, что Циципас будет уверен в себе. Не позволял ему диктовать свои условия

Монфис: знал, что Циципас будет уверен в себе. Не позволял ему диктовать свои условия
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Французский теннисист Гаэль Монфис прокомментировал победу над четвёртой ракеткой мира греком Стефаносом Циципасом в матче второго круга хардового турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада).

«Я знал, что Стеф будет уверен в себе. Он пытался навязать свою игру. Я старался бить довольно сильно и не позволял ему диктовать свои условия. Думаю, у меня это получилось. Я очень доволен тем, как двигался на корте. Для меня важно всегда иметь хорошее движение. Так что я очень доволен», — сказал Монфис после матча.

Напомним, Монфис обыграл Циципаса со счётом 6:4, 6:3. В 1/8 финала «Мастерса» в Торонто Гаэль Монфис сыграет с австралийским теннисистом Александаром Вукичем, ранее обыгравшим американца Себастьяна Корду. Хардовый турнир в Канаде завершится 13 августа.

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