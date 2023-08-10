Монфис: знал, что Циципас будет уверен в себе. Не позволял ему диктовать свои условия

Французский теннисист Гаэль Монфис прокомментировал победу над четвёртой ракеткой мира греком Стефаносом Циципасом в матче второго круга хардового турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада).
«Я знал, что Стеф будет уверен в себе. Он пытался навязать свою игру. Я старался бить довольно сильно и не позволял ему диктовать свои условия. Думаю, у меня это получилось. Я очень доволен тем, как двигался на корте. Для меня важно всегда иметь хорошее движение. Так что я очень доволен», — сказал Монфис после матча.
Напомним, Монфис обыграл Циципаса со счётом 6:4, 6:3. В 1/8 финала «Мастерса» в Торонто Гаэль Монфис сыграет с австралийским теннисистом Александаром Вукичем, ранее обыгравшим американца Себастьяна Корду. Хардовый турнир в Канаде завершится 13 августа.
- 10 августа 2023
-
12:53
-
12:36
-
12:24
-
12:20
-
11:55
-
11:38
-
11:32
-
11:25
-
11:15
-
11:05
-
10:40
-
10:38
-
10:09
-
10:00
-
09:50
-
09:44
-
09:00
-
08:52
-
08:15
-
06:37
-
05:52
-
05:45
-
05:40
-
03:53
-
03:36
-
02:58
-
02:16
-
02:14
-
01:49
-
00:00
- 9 августа 2023
-
23:48
-
23:11
-
22:59
-
22:40
-
22:34