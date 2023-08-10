Новак Джокович получил эксклюзивную ракетку для выступления на US Open

Американская компания-производитель спортивного инвентаря Head запустила новую эксклюзивную линейку ракеток под названием «Speed», которая может помочь сербскому теннисисту Новаку Джоковичу улучшить свою игру во время турнира US Open.

«Оцените новый дизайн ракетки Новака! Как вам эксклюзивная ракетка?», – написала компания на своей странице в социальной сети.

Фото: Из социальной сети HEAD

Напомним, Head подарила сербу Новаку Джоковичу сувенир в виде золотой ракетки в честь завоевания им рекордного 23-го титула «Большого шлема» после победы на «Ролан Гаррос». Ракетка из золота выполнена в единственном эксклюзивном экземпляре. Её вес составляет 8 кг.

В финале Открытого чемпионата Франции – 2023 Джокович (3) обыграл прошлогоднего финалиста норвежца Каспера Рууда (4) со счётом 7:6 (7:1), 6:3, 7:5. Для Новака этот титул стал третьим в Париже и 23-м на турнирах «Большого шлема», что является абсолютным историческим рекордом у мужчин.