«Горжусь собой». Возняцки прокомментировала своё выступление после возвращения

Представительница Дании Каролина Возняцки прокомментировала свою игру против чешской теннисистки Маркеты Вондроушовой.

«Как участник вы всегда хотите победить, но, в конце концов, если смотреть на этот турнир, я горжусь собой. Я счастлива, что мне удалось сыграть два матча. Я счастлива, что знаю, где стою, что могу сделать, чтобы двигаться вперёд.

Очевидно, всё пошло не так, как я надеялась, но, в конце концов, я думаю, что у меня было много положительных моментов. Думаю, моментами я играла очень хорошо, а в другие – допускала слишком много невынужденных ошибок.

В целом я иду в правильном направлении, и думаю, что этого следовало ожидать после того, как я не играла много матчей в течение длительного времени», – приводит слова Возняцки Tennis Majors.