Монреаль-2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей 4-го игрового дня

Сегодня, 10 августа, пройдут матчи четвёртого игрового дня женского турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада).
Свой матч третьего круга соревнований проведёт 14-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина, которой предстоит встретиться с представительницей Чехии Мари Боузковой (37-я в рейтинге WTA).
Также свои матчи в третьем круге проведут теннисистки Джессика Пегула (США), Ига Свёнтек (Польша), Маркета Вондроушова (Чехия) и Елена Рыбакина (Казахстан).
Монреаль. Расписание матчей, 10 августа. Женщины
Около 18:00. Джесссика Пегула (США) — Ясмине Паолини (Италия)
Около 19:30. Ига Свёнтек (Польша) — Каролина Мухова (Чехия)
Около 20:30. Мари Боузкова (Чехия) — Дарья Касаткина (Россия)
Около 21:00. Маркета Вондроушова (Чехия) — Кори Гауфф (США)
Около 23:30. Слоан Стивенс (США) — Елена Рыбакина (Казахстан)
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