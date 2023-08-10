«Я ударила его с большой любовью». Соболенко — об игре с талисманом турнира в Монреале

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко после победы во втором круге турнира в Монреале (Канада) несколько раз ударила мячами по талисману турнира, тот изо всех сил старался увернуться, об этом спортсменку попросили организаторы соревнований.

«Они хотят, чтобы я ударила этого красивого и дружелюбного талисмана, извините, я ударила его с большой любовью», — написала Соболенко на своей странице в «Твиттере».

В матче второго круга Арина Соболенко встречалась с представительницей Хорватии Петрой Мартич. Игра завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:5) в пользу белорусской спортсменки.

В третьем круге соревнований в Монреале Арина Соболенко сыграет с российской теннисисткой Людмилой Самсоновой (18-я ракетка мира). Хардовый турнир в Канаде завершится 13 августа.