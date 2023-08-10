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Торонто-2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 4-го игрового дня

Торонто-2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 4-го игрового дня
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Сегодня, 10 августа, в Торонто (Канада) пройдёт четвёртый игровой день хардового «Мастерса». Будут сыграны матчи третьего круга.

За выход в следующий раунд соревнований поборется и российский теннисист. В своём втором матче турнира сыграет третья ракетка мира Даниил Медведев, его соперник — итальянец Лоренцо Музетти, их встреча начнётся не раньше 21:00.

Также сегодня пройдут матчи Каспера Рууда (Норвегия, 3), Милоша Раонича (Канада, WC), Томми Пол (США, 12), Карлос Алькарас (Испания, 1) и Хуберт Хуркач (Польша, 15), а также Энди Маррей (Великобритания) и Янник Синнер (Италия, 7).

«Мастерс». Торонто. Расписание соревнований. 10 августа

Первый запуск (18:00)

Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – Каспер Рууд (Норвегия, 3)

Второй запуск (19:30)
Маккензи Макдональд (США) – Милош Раонич (Канада, WC)
Тейлор Фритц (США, 8) – Алекс де Минор (Австралия)

Третий запуск (21:00)
Лоренцо Музетти (Италия, 16) – Даниил Медведев (Россия, 2)

Четвёртый запуск (около 23:30)
Гаэль Монфис (Франция, SR) – Алксандар Вукич (Австралия, LL)

Пятый запуск (около 01:00)
Томми Пол (США, 12) – Маркос Гирон (США, Q)

Шестой запуск
Около 2:00 — Карлос Алькарас (Испания, 1) — Хуберт (Хуркач Польша, 15)
Около 3:30 — Энди Маррей (Великобритания) – Янник Синнер (Италия, 7)

"Мастерс" в Торонто
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