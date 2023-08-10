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Ольховский: поражение Рублёва в матче с Макдональдом закономерное

Ольховский: поражение Рублёва в матче с Макдональдом закономерное
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте, российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал поражение седьмой ракетки мира россиянина Андрея Рублёва в матче с представителем США Маккензи Макдональдом (59-й в рейтинге ATP) во втором круге турнира категории «Мастерс» в Торонто (Канада).

«На мой взгляд, поражение закономерное. Андрей не имел преимущества ни по игре, ни в чём-то ещё. Не знаю, с чем это связано, возможно, он ещё не успел адаптироваться к североамериканским кортам», — приводит слова Ольховского ТАСС.

В следующем раунде соревнований Макдональд сыграет с представителем Канады Милошем Раоничем. Встреча состоится сегодня, 10 августа. Хардовый турнир в Торонто завершится 13 августа.

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