Тимофеева: в 2018-м Алькарас долго мне писал, но я не отвечала взаимностью
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130-я ракетка мира, 19-летняя российская теннисистка Мария Тимофеева призналась, что в 2018 году получала сообщения от нынешней первой ракетки мира, двукратного чемпиона турниров «Большого шлема», 20-летнего испанца Карлоса Алькараса.
«Сожалею о том, что в 2018-м году Карлос (Алькарас) очень долго мне писал, и я не отвечала ему взаимностью. А потом, через год стала писать уже я, но было уже поздно, и Карлос мне не ответил, поэтому поезд ушёл. Поэтому, Карлос, если ты смотришь это видео, я здесь, я жду (смеётся). Не игнорируй меня. Теперь я подумала, у меня появился интернет и мозги (смеётся)», — сказала Тимофеева на YouTube-канале Tbn Tennis.
Напомним, в конце июля Тимофеева завоевала дебютный титул на уровне WTA. Это произошло в Будапеште.
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