«Закрой рот». Саккари и Коллинз вступили в перепалку на турнире в Монреале

Неприятным инцидентом ознаменовался матч второго круга на турнире категории WTA-1000 в Монреале (Канада), где восьмая ракетка мира, представительница Греции Мария Саккари встречалась с финалисткой Australian Open – 2022, американкой Даниэль Коллинз.

Во втором сете при счёте 2:1 в пользу Коллинз мяч отскочил от ракетки Саккари в корт и полетел в сторону трибун. Даниэль начала активно призывать судью на вышке обратить внимание на данный эпизод. После чего между теннисистками завязался неприятный диалог.

Саккари: Мяч никого не задел. Сначала он отскочил в корт.

Коллинз: Закрой рот. Закрой рот.

Саккари: Да что тебе нужно? Я никого не задела. Я подставила ракетку под мяч.

Коллинз: Ты выбила мяч на трибуны, Мария. Ты чуть не попала в зрителей.

Саккари: Я никого не задела. Что тебе нужно? Я подставила ракетку.

Судья лишь жестом успокоила теннисисток. Матч в итоге со счётом 6:4, 6:2 выиграла Коллинз.