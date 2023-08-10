Гирон после сенсационной победы над Руне в Торонто нарисовал на камере оленя

70-я ракетка мира, 30-летний американский теннисист Маркос Гирон после сенсационной победы над шестым номером рейтинга, датчанином Хольгером Руне во втором круге турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада) нарисовал на объективе телевизионной камеры оленя.

Напомним, квалифаер Гирон со счётом 6:2, 4:6, 6:3 обыграл посеянного под пятым номером Руне. Для американца эта победа стала лишь второй в 17 матчах с соперниками из топ-10 рейтинга ATP. Ранее, в 2020 году Маркос на «Мастерсе» в Париже (Франция) обыграл на тот момент 10-ю ракетку мира, итальянца Маттео Берреттини.

В следующем круге «Мастерса» в Торонто Гирон сразится с соотечественником, 14-й ракеткой мира Томми Полом, ранее обыгравшим аргентинца Франсиско Серундоло.