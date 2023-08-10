«Своеобразный набор». Алина Корнеева раскрыла свои музыкальные предпочтения

Двукратная чемпионка юниорских турниров «Большого шлема», 16-летняя российская теннисистка Алина Корнеева раскрыла свои музыкальные вкусы.
«Как я готовлюсь к турнирам и важным матчам помимо тренировок? Дополнительную энергию мне даёт музыка. Обычно слушаю «Limp Bizkit», «The Prodigy», «Rammstein» и люблю слушать песню Britney Spears — «Work bitch». Своеобразный набор (смеётся)», — приводит слова Андреевой Legalbet.
Корнеева в этом сезоне выиграла два юниорских турнира «Большого шлема». В финале Australian Open она в упорнейшей борьбе за 3 часа 19 минут одолела соотечественницу, Мирру Андрееву, а в финале «Ролан Гаррос» в двух сетах справилась с Луссианой Перес-Аларкон из Перу. При этом крупнейшим её титулом стал ранее завоёванный на турнире ITF (W-100) в Португалии. В финале Корнеева разгромила представительницу Франции Кароль Монне (186-й номер рейтинга WTA).
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