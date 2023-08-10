Ольховский: не перестаю восхищаться психологическим состоянием Медведева

Советский и российский теннисист, победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился впечатлениями от стартового матча чемпиона US Open – 2021, третьей ракетки мира, соотечественника Даниила Медведева на турнире серии «Мастерс» в Торонто (Канада).

В матче второго круга Медведев (2) со счётом 6:2, 7:5 обыграл итальянца Маттео Арнальди (Q). Следующим соперником Даниила станет ещё один представитель Италии Лоренцо Музетти (16).

«Не перестаю восхищаться психологическим состоянием Даниила. Он показал очень умную, уверенную игру, выглядел очень стабильно и надёжно. Что касается следующего матча, то у него будет очень сложный соперник, но и Даниил находится в хорошей форме», — приводит слова Ольховского ТАСС.