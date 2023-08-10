Пегула вышла в четвертьфинал турнира в Монреале, оформив «баранку»

Третья ракетка мира, американская теннисистка Джессика Пегула уверенно вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада), который продлится до 13 августа.

В матче третьего круга Пегула (4) со счётом 6:4, 6:0 обыграла представительницу Италии Ясмине Паолини. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 10 минут. Пегула шесть раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Паолини два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.

Следующей соперницей Пегулы в Монреале станет победительница матча Маркета Вондроушова (Чехия, 9) — Кори Гауфф (США, 6). Отметим, что Вондроушова проводит первый турнир после победы на Уимблдоне-2023.