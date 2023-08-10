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Рыбакина призналась, что стабильно играть в WTA-туре сложнее, чем завоевать титул на ТБШ

Рыбакина призналась, что стабильно играть в WTA-туре сложнее, чем завоевать титул на ТБШ
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Чемпионка Уимблдона-2022, четвёртая ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина ответила, что на её взгляд сложнее – выиграть турнир «Большого шлема» или стабильно играть на высоком уровне в WTA-туре на протяжении 40 недель.

«Хороший вопрос. Я не знаю, думаю, что быть стабильной очень сложно. Так что, наверное, я выберу именно это. Быть стабильной на разных покрытиях, с разными мячами, многочисленными перелётами… Я бы сказала, что это сложнее», — сказала Рыбакина на пресс-конференции после выхода в третий круг турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада).

В третьем круге соревнований в Монреале Рыбакина сразится с чемпионкой US Open — 2017, американской теннисисткой Слоан Стивенс (38-я ракетка мира).

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