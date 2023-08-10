Даниил Медведев – Лоренцо Музетти: текстовая онлайн-трансляция матча «Мастерса» в Торонто
Поделиться
Сегодня, 10 августа чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев сразится с 19-й ракеткой мира, 21-летним итальянцем Лоренцо Музетти за выход в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада). Поединок поставлен вторым запуском на Центральном корте и начнётся не ранее 22:30 мск.
Отметим, что встреча изначально была поставлена на 21:00 мск, но дождь изменил планы организаторов.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Лоренцо Музетти в третьем круге «Мастерса» в Торонто.
Торонто. 3-й круг
10 августа 2023, четверг. 22:30 МСК
19
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Не начался
|1
|2
|3
|
|
3
Даниил Медведев
Д. Медведев
Стоит отметить, что несмотря на высокие позиции обоих теннисистов в рейтинге ATP, до этого момента они не сыграли друг с другом ни одного официального матча.
Комментарии
- 10 августа 2023
-
22:13
-
21:56
-
20:53
-
19:31
-
19:19
-
19:10
-
18:55
-
18:26
-
17:53
-
17:38
-
16:50
-
16:41
-
16:35
-
15:47
-
15:00
-
14:53
-
14:43
-
14:09
-
14:02
-
14:00
-
13:44
-
13:09
-
12:53
-
12:36
-
12:24
-
12:20
-
11:55
-
11:38
-
11:32
-
11:25
-
11:15
-
11:05
-
10:40
-
10:38
-
10:09
Партнерский контент