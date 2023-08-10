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Даниил Медведев – Лоренцо Музетти: текстовая онлайн-трансляция матча «Мастерса» в Торонто

Даниил Медведев – Лоренцо Музетти: текстовая онлайн-трансляция матча «Мастерса» в Торонто
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Сегодня, 10 августа чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев сразится с 19-й ракеткой мира, 21-летним итальянцем Лоренцо Музетти за выход в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада). Поединок поставлен вторым запуском на Центральном корте и начнётся не ранее 22:30 мск.

Отметим, что встреча изначально была поставлена на 21:00 мск, но дождь изменил планы организаторов.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Лоренцо Музетти в третьем круге «Мастерса» в Торонто.

Торонто. 3-й круг
10 августа 2023, четверг. 22:30 МСК
Лоренцо Музетти
19
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Стоит отметить, что несмотря на высокие позиции обоих теннисистов в рейтинге ATP, до этого момента они не сыграли друг с другом ни одного официального матча.

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