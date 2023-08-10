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Ник Кирьос снялся с US Open — 2023

Ник Кирьос снялся с US Open — 2023
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Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос не сыграет на US Open – 2023, об этом сообщила пресс-служба турнира. Соревнования пройдут с 28 августа по 10 сентября.

Отметим, что на прошлогоднем US Open Кирьос дошёл до четвертьфинала, где проиграл россиянину Карену Хачанову. При этом по пути Нику удалось обыграть чемпиона турнира 2021 года, россиянина Даниила Медведева.

В текущем сезоне Ник провёл лишь один матч на уровне ATP, проиграв в первом круге турнира в Штутгарте. Перед стартом Australian Open – 2023 стало известно, что в колене австралийца образовалась киста. Кирьос пришлось сделать операцию. Его попытка вернуться в тур на травяном покрытии не увенчалась успехом. С грядущих турниров американской серии он тоже снялся.

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