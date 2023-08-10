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«Угадаете куда?» Карен Хачанов опубликовал фото из самолёта

«Угадаете куда?» Карен Хачанов опубликовал фото из самолёта
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Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 11-я ракетка мира, российский теннисист Карен Хачанов опубликовал в социальных сетях фото из самолёта.

«Угадаете куда?» — подписал фото Хачанов.

Фото: из личного архива Карена Хачанова

Напомним, Хачанов вынужден был сняться с Уимблдона-2023 из-за стрессового перелома. В тот период, 12 июля Карен во второй раз стал отцом. У россиянина родился второй сын, которого назвали Микаэль. У Хачанова и его супруги Вероники растёт ещё один сын Давид, который родился в сентябре 2019 года.

Ранее Хачанов снялся с турнира категории ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика) и текущего «Мастерса» в Торонто (Канада). Карен заявлен на «Мастерс» в Цинциннати (США), который пройдёт с 13 по 20 августа. Предположительно, там Хачанов и начнёт своё выступление на американской серии турниров.

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