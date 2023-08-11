Украинка Ястремская высказалась о своём призыве наказать Мирру Андрееву за лайки

Украинская теннисистка Даяна Ястремская рассказала о том, что просила WTA наказать 16-летнюю россиянку Мирру Андрееву за лайки в социальных сетях.

«Да, я обращалась к WTA в Швейцарии, но не получила никаких объяснений их решения. Они сказали: мы ничего не можем сделать. А я в ответ, что это нечестно. Перед нашим матчем в Лозанне я увидела, на что ставит лайки Андреева. Это не было для меня сюрпризом, потому что большинство российских теннисистов делают то же самое. Они публично заявляют о своём нейтралитете, но делают всё наоборот.

Меня удивило бездействие WTA, но в то же время, это не первый раз, когда украинские игроки обращаются в WTA. Мы многократно сообщали о подобном поведении игроков из России в социальных сетях. Мы предлагали применять против них штрафные санкции, но ничего не изменилось.

С Андреевой я этого не обсуждала. В туре мы не общаемся. Большинство российских игроков нас игнорирует и не здоровается. Но это не имеет значения, я сама не хочу с ними говорить», — приводит слова Ястремской Sport.pl.