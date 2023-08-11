Даяна Ястремская: нашей целью всегда было подтолкнуть WTA к решению отстранить россиянок

149-я ракетка мира, украинская теннисистка Даяна Ястремская отрицательно высказалась о том, что WTA не последовала рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), разрешив россиянкам и белорускам участвовать в турнирах под своей эгидой.
«У нас нет путей, чтобы исключить российских и белорусских игроков из тура. Во многих видах спорта представителям этих стран не разрешают выступать. Нашей целью всегда было подтолкнуть WTA к похожему решению.
Выступят ли спортсмены из России и Беларуси на Олимпиаде в Париже? Понятия не имею. Я надеюсь, что нет, потому что так было бы честнее. Многие говорят, что спорт вне политики, но как это возможно? Думаю, каждый в глубине души понимает, что это невозможно. Спорт невозможно вынести за скобки», — приводит слова Ястремской Sport.pl.
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