Даниил Медведев узнал соперника по четвертьфиналу турнира в Торонто
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Австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в четвертьфинал турнира в Торонто. В рамках третьего круга он обыграл американца Тейлора Фритца со счётом 7:6 (9:7), 4:6, 6:1.
Продолжительность встречи составила 2 часа 28 минут. За это время де Минор сделал одну подачу навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 4 из 8 брейк-пойнта. На счету Фритца 14 эйсов, одна двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 15.
За выход в полуфинал турнира де Минор сыграет с российским теннисистом Даниилом Медведевым.
Турнир в Торонто проходит с 7 по 13 августа. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 6,6 млн. Действующим победителем турнира является представитель Испании Пабло Карреньо-Буста.
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