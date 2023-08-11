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Даниил Медведев узнал соперника по четвертьфиналу турнира в Торонто

Даниил Медведев узнал соперника по четвертьфиналу турнира в Торонто
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Австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в четвертьфинал турнира в Торонто. В рамках третьего круга он обыграл американца Тейлора Фритца со счётом 7:6 (9:7), 4:6, 6:1.

Продолжительность встречи составила 2 часа 28 минут. За это время де Минор сделал одну подачу навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 4 из 8 брейк-пойнта. На счету Фритца 14 эйсов, одна двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 15.

За выход в полуфинал турнира де Минор сыграет с российским теннисистом Даниилом Медведевым.

Турнир в Торонто проходит с 7 по 13 августа. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 6,6 млн. Действующим победителем турнира является представитель Испании Пабло Карреньо-Буста.

Торонто. 3-й круг
10 августа 2023, четверг. 23:20 МСК
Тейлор Фритц
9
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 7 		6 1
7 9 		4 6
         
Алекс де Минор
18
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Комментарии
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