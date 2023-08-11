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Даниил Медведев прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Торонто

Даниил Медведев прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Торонто
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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над итальянцем итальянца Лоренцо Музетти (6:4, 6:4) в 1/8 финала турнира в Торонто.

«Играть было непросто, ветер был не самый сильный, но он менялся с быстрого на медленный. Вы не можете выжать полную мощность в таких условиях, и вы не знаете, чего ожидать. Это было нелегко для нас обоих, но я сделал достаточно, чтобы победить. Сегодня у меня был довольно хороший уровень, и я этому рад, — приводит слова Медведева RFI.

В четвертьфинале турнира Медведев встретится с австралийцем Алексом де Минором.

Турнир в Торонто проходит с 7 по 13 августа. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 6,6 млн. Действующим победителем турнира является представитель Испании Пабло Карреньо-Буста.

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