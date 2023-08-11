Украинка Ястремская рассказала об отношении к Дарье Касаткиной
Поделиться
149-я ракетка мира, украинская теннисистка Даяна Ястремская высказалась о российской теннисистке Дарье Касаткиной.
«Касаткина? Дарья открыто заявила своё мнение о ситуации на Украине, за что заслуживает уважения. Мы здороваемся друг с другом, но не более того. Она одна из немногих, у кого были «яйца», чтобы высказаться», — приводит слова Ястремской Большой теннис Украины.
Напомним, ранее Касаткина вышла в 1/8 финала турнира в Монреале, обыграв соотечественницу Анну Блинкову со счётом 6:2, 7:5. За выход в четвертьфинал турнира в Монреале Касаткина встречается с представительницей Чехии Мари Боузковой. Матч проходит в эти минуты.
Турнир в Монреале проходит с 7 по 13 августа. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 2,7 млн.
Комментарии
- 11 августа 2023
-
04:18
-
03:35
-
01:49
-
00:52
-
00:42
-
00:18
- 10 августа 2023
-
23:58
-
23:16
-
23:01
-
22:25
-
22:13
-
21:56
-
20:53
-
19:31
-
19:19
-
19:10
-
18:55
-
18:26
-
17:53
-
17:38
-
16:50
-
16:41
-
16:35
-
15:47
-
15:00
-
14:53
-
14:43
-
14:09
-
14:02
-
14:00
-
13:44
-
13:09
-
12:53
-
12:36
-
12:24
Партнерский контент