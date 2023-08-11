Украинка Ястремская рассказала об отношении к Дарье Касаткиной

149-я ракетка мира, украинская теннисистка Даяна Ястремская высказалась о российской теннисистке Дарье Касаткиной.

«Касаткина? Дарья открыто заявила своё мнение о ситуации на Украине, за что заслуживает уважения. Мы здороваемся друг с другом, но не более того. Она одна из немногих, у кого были «яйца», чтобы высказаться», — приводит слова Ястремской Большой теннис Украины.

Напомним, ранее Касаткина вышла в 1/8 финала турнира в Монреале, обыграв соотечественницу Анну Блинкову со счётом 6:2, 7:5. За выход в четвертьфинал турнира в Монреале Касаткина встречается с представительницей Чехии Мари Боузковой. Матч проходит в эти минуты.

Турнир в Монреале проходит с 7 по 13 августа. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 2,7 млн.