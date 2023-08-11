Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Монреале. На стадии 1/8 финала она обыграла представительницу Чехии Мари Боузкову со счётом 6:3, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 31 минуту. За это время Касаткина выполнила две подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять из восьми брейк-пойнтов. На счету Боузковой один эйс, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.

В четвертьфинале турнира Касаткина сыграет с победителем пары Слоан Стивенс (США) – Елена Рыбакина (Казахстан).

Турнир в Монреале проходит с 7 по 13 августа. Общий призовой фонд женского одиночного разряда составляет $ 2,7 млн. Действующим победителем турнира является Симона Халеп, которая в финальном матче прошлого года, прошедшем в Торонто, одержала победу над Беатрис Хаддад-Майей.