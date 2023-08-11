Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Монреале

Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Монреале
Аудио-версия:
Комментарии

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Монреале. На стадии 1/8 финала она обыграла представительницу Чехии Мари Боузкову со счётом 6:3, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 31 минуту. За это время Касаткина выполнила две подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять из восьми брейк-пойнтов. На счету Боузковой один эйс, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.

В четвертьфинале турнира Касаткина сыграет с победителем пары Слоан Стивенс (США) – Елена Рыбакина (Казахстан).

Турнир в Монреале проходит с 7 по 13 августа. Общий призовой фонд женского одиночного разряда составляет $ 2,7 млн. Действующим победителем турнира является Симона Халеп, которая в финальном матче прошлого года, прошедшем в Торонто, одержала победу над Беатрис Хаддад-Майей.

Монреаль. 3-й круг
10 августа 2023, четверг. 20:40 МСК
Мари Боузкова
37
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4  
6 		6  
         
Дарья Касаткина
14
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023