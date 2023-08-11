Свёнтек обыграла Мухову и вышла в четвертьфинал турнира в Монреале

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек вышла в четвертьфинал турнира в Монреале. На стадии 1/8 финала она обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:1, 4:6, 6:4.
Продолжительность встречи составила 2 час 52 минуты. За это время Свёнтек выполнила семь подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов. На счету Муховой шесть эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти.
В четвертьфинале турнира Свёнтек сыграет с победителем пары Лейла Фернандес (Канада) – Даниэль Коллинз (США).
Турнир в Монреале проходит с 7 по 13 августа. Общий призовой фонд женского одиночного разряда составляет $ 2,7 млн. Действующим победителем турнира является Симона Халеп, которая в финальном матче прошлого года, прошедшем в Торонто, одержала победу над Беатрис Хаддад-Майей.
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