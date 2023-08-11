Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Свёнтек обыграла Мухову и вышла в четвертьфинал турнира в Монреале

Свёнтек обыграла Мухову и вышла в четвертьфинал турнира в Монреале
Аудио-версия:
Комментарии

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек вышла в четвертьфинал турнира в Монреале. На стадии 1/8 финала она обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:1, 4:6, 6:4.

Продолжительность встречи составила 2 час 52 минуты. За это время Свёнтек выполнила семь подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов. На счету Муховой шесть эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

В четвертьфинале турнира Свёнтек сыграет с победителем пары Лейла Фернандес (Канада) – Даниэль Коллинз (США).

Турнир в Монреале проходит с 7 по 13 августа. Общий призовой фонд женского одиночного разряда составляет $ 2,7 млн. Действующим победителем турнира является Симона Халеп, которая в финальном матче прошлого года, прошедшем в Торонто, одержала победу над Беатрис Хаддад-Майей.

Монреаль. 3-й круг
10 августа 2023, четверг. 19:40 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
1 		6 4
         
Каролина Мухова
17
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023