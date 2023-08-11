Гауфф обыграла Вондроушову на турнире в Монреале. Чешке повесили «баранку»

В матче третьего круга хардового турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада) седьмая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф встречалась с представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой. Игра завершилась со счётом 6:3, 6:0 в пользу Гауфф.

Встреча прошла на центральном корте арены «ИГА Стэдиум» и продлилась 1 час и две минуты. Гауфф два раза подала навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Вондроушовой один эйс, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух возможных.

В четвёртом круге соревнований в Монреале Гауфф сыграет с соотечественницей Джессикой Пегулой (3-я ракетка мира). Хардовый турнир в Канаде завершится 13 августа.