Гауфф обыграла Вондроушову на турнире в Монреале. Чешке повесили «баранку»
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В матче третьего круга хардового турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада) седьмая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф встречалась с представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой. Игра завершилась со счётом 6:3, 6:0 в пользу Гауфф.
Встреча прошла на центральном корте арены «ИГА Стэдиум» и продлилась 1 час и две минуты. Гауфф два раза подала навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Вондроушовой один эйс, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух возможных.
В четвёртом круге соревнований в Монреале Гауфф сыграет с соотечественницей Джессикой Пегулой (3-я ракетка мира). Хардовый турнир в Канаде завершится 13 августа.
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