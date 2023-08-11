Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Победы Рыбакиной и Касаткиной, дебют Оздоева за ПАОК. Главное к утру

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Монреале, российский полузащитник Магомед Оздоев дебютировал за ПАОК, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла Слоан Стивенс и теперь встретится с Касаткиной в четвертьфинале. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Монреале.

2. Магомед Оздоев дебютировал в составе ПАОКа.

3. Елена Рыбакина без особых проблем вышла в четвертьфинал турнира в Монреале.

4. «ПСЖ» предупредил Мбаппе о последствиях его ухода свободным агентом в 2024 году.

5. Даниил Медведев узнал соперника по четвертьфиналу турнира в Торонто.

6. Стало известно, где может продолжить карьеру Эден Азар.

7. Карло Анчелотти заблокировал переход Давида де Хеа в «Реал».

8. Украинка Ястремская высказалась о своём призыве наказать Мирру Андрееву за лайки.

9. Ловчев — о возможном переходе Захаряна в клуб из Европы: сейчас ему не нужно никуда ехать.

10. Источник: Дзюба пропустит две игры «Локомотива» из-за повреждения.