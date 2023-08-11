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Победы Рыбакиной и Касаткиной, дебют Оздоева за ПАОК. Главное к утру

Победы Рыбакиной и Касаткиной, дебют Оздоева за ПАОК. Главное к утру
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Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Монреале, российский полузащитник Магомед Оздоев дебютировал за ПАОК, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла Слоан Стивенс и теперь встретится с Касаткиной в четвертьфинале. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Монреале.

2. Магомед Оздоев дебютировал в составе ПАОКа.

3. Елена Рыбакина без особых проблем вышла в четвертьфинал турнира в Монреале.

4. «ПСЖ» предупредил Мбаппе о последствиях его ухода свободным агентом в 2024 году.

5. Даниил Медведев узнал соперника по четвертьфиналу турнира в Торонто.

6. Стало известно, где может продолжить карьеру Эден Азар.

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