Монреаль-2023, женщины: результаты матчей четвёртого игрового дня и турнирная сетка

Состоялся четвёртый день женского турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада). Прошли матчи второго и третьего круга.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.
Джесссика Пегула (США) — Ясмине Паолини (Италия) – 6:4, 6:0
Ига Свёнтек (Польша) — Каролина Мухова (Чехия) – 6:1, 4:6, 6:4
Дарья Касаткина (Россия) — Мари Боузкова (Чехия) – 6:3, 6:4
Кори Гауфф (США) — Маркета Вондроушова (Чехия) – 6:3, 6:0
Елена Рыбакина (Казахстан) — Слоан Стивенс (США) – 6:3, 6:3
Даниэль Коллинз (США) — Лейла Фернандес (Канада) – 6:2, 6:3
Турнир в Монреале проходит с 7 по 13 августа. Общий призовой фонд женского одиночного разряда составляет $ 2,7 млн. Действующей победительницей турнира является Симона Халеп, которая в финальном матче прошлого года, прошедшем в Торонто, одержала победу над Беатрис Хаддад-Майей.
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