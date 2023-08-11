Монфис рассказал о возможности выступления в миксте со Свитолиной
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Французский теннисист Гаэль Монфис ответил на вопрос журналистов о возможности выступления в миксте со своей женой, украинкой Элиной Свитолиной, на одном из турниров.
«Почему бы не сыграть однажды? Для меня одинаково сложно играть как в одиночном, так и в парном разряде. Но я чувствую, что, когда моя карьера подойдёт к концу, я постараюсь поиграть в паре. Но надеюсь, это произойдёт не в следующем году», — сказал Монфис на пресс-конференции.
Вчера на «Мастерсе» в Торонто (Канада) Гаэль Монфис впервые за полтора года вышел в четвертьфинал турнира. В третьем круге спортсмен в двух сетах обыграл 62-ю ракетку мира из Австралии Александара Вукича. Далее французский теннисист встретится с восьмой ракеткой мира из Италии Янником Синнером.
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