Елена Рыбакина прокомментировала победу в матче со Слоан Стивенс на турнире в Монреале

Четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина после матча третьего круга турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада) с представительницей США Слоан Стивенс поблагодарила болельщиков, которые пришли посмотреть игру на арене, а также высказалась о результате встречи. Рыбакина одержала победу со счётом 6:3, 6:3.
«Я бы хотела сказать большое спасибо всем, кто пришёл посмотреть матч и поддержать нас. Это действительно много значит, учитывая такое позднее время проведения игры. Этот матч был тяжёлым, но я рада, что мне удалось одержать победу», — сказала Рыбакина после матча.
В четвёртом круге соревнований в Монреале Рыбакина сыграет с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной (14-я ракетка мира). Хардовый турнир в Канаде завершится 13 августа.
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