«Моё сердце разбито». Ник Кирьос прокомментировал снятие с US Open
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Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал своё снятие с Открытого чемпионата США в 2023 году. Спортсмен сообщил, что всё ещё борется с проблемами с запястьем: именно из-за них он пропустил Уимблдон, отказавшись от соревнований прямо перед их стартом.
«Моё сердце разбито из-за US Open. Я вернусь. Моё запястье ещё не готово к соревнованиям. Но хочу напомнить, что у меня есть защищённый рейтинг, в котором я 21-й. Когда я решу вернуться, я окажусь там, где моё место», — написал Кирьос в социальных сетях.
Напомним, в этом сезоне Ник Кирьос провёл только один матч: он проиграл в первом круге травяного турнира ATP-250 в Штутгарте (Германия) в июне. Спортсмен пропустил все турниры «Большого шлема» в 2023 году.
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