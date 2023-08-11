«Моё сердце разбито». Ник Кирьос прокомментировал снятие с US Open

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал своё снятие с Открытого чемпионата США в 2023 году. Спортсмен сообщил, что всё ещё борется с проблемами с запястьем: именно из-за них он пропустил Уимблдон, отказавшись от соревнований прямо перед их стартом.

«Моё сердце разбито из-за US Open. Я вернусь. Моё запястье ещё не готово к соревнованиям. Но хочу напомнить, что у меня есть защищённый рейтинг, в котором я 21-й. Когда я решу вернуться, я окажусь там, где моё место», — написал Кирьос в социальных сетях.

Напомним, в этом сезоне Ник Кирьос провёл только один матч: он проиграл в первом круге травяного турнира ATP-250 в Штутгарте (Германия) в июне. Спортсмен пропустил все турниры «Большого шлема» в 2023 году.