Энди Маррей рассказал о травме, из-за которой снялся с матча с Янником Синнером

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион 36-летний британский теннисист Энди Маррей рассказал о повреждении, из-за которого снялся с матча третьего круга турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада) с итальянцем Янником Синнером.
«У меня была очень похожая проблема в прошлом году на турнире в Штутгарте, из-за которой я пропустил соревнования в Лондоне, но смог сыграть на Уимблдоне. Мне потребовалось 10-12 дней, чтобы вновь почувствовать себя хорошо. Всё не так уж плохо, но очевидно, что опасность заключалась в том, что, если я бы продолжил играть, травма могла бы усугубиться», — приводит слова Маррея The Independent.
Напомним, в 2022 году Маррей снялся с турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания) из-за травмы мышц живота.
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