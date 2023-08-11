Видеообзор победы Дарьи Касаткиной над Мари Боузковой в матче турнира в Монреале

В матче третьего круга хардового турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада) 14-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина встречалась с представительницей Чехии Мари Боузковой (37-я ракетка мира). Игра завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу россиянки.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими моментами матча.

Права на видео принадлежат WTA. Видео доступно в Youtube-канале WTA

Продолжительность встречи составила 1 час 31 минуту. За это время Касаткина выполнила две подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять из восьми брейк-пойнтов. На счету Боузковой один эйс, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.

В четвертьфинале турнира в Монреале Дарья Касаткина сыграет с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной.