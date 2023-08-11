Видеообзор победы Дарьи Касаткиной над Мари Боузковой в матче турнира в Монреале

В матче третьего круга хардового турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада) 14-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина встречалась с представительницей Чехии Мари Боузковой (37-я ракетка мира). Игра завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу россиянки.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими моментами матча.
Права на видео принадлежат WTA. Видео доступно в Youtube-канале WTA
Продолжительность встречи составила 1 час 31 минуту. За это время Касаткина выполнила две подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять из восьми брейк-пойнтов. На счету Боузковой один эйс, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.
В четвертьфинале турнира в Монреале Дарья Касаткина сыграет с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной.
- 11 августа 2023
-
10:20
-
10:14
-
09:55
-
09:52
-
09:39
-
09:27
-
09:16
-
09:00
-
08:30
-
06:56
-
06:51
-
06:04
-
06:00
-
05:54
-
05:48
-
04:59
-
04:39
-
04:26
-
04:18
-
03:35
-
01:49
-
00:52
-
00:42
-
00:18
- 10 августа 2023
-
23:58
-
23:16
-
23:01
-
22:25
-
22:13
-
21:56
-
20:53
-
19:31
-
19:19
-
19:10
-
18:55