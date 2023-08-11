Видеообзор победы Иги Свёнтек над Каролиной Муховой в третьем круге турнира в Монреале

В четверг, 10 августа, состоялся матч третьего круга хардового турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада). В нём играли первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек и 17-я ракетка мира из Чехии Каролина Мухова, которые в июне встречались друг с другом в финале «Ролан Гаррос». Как и на турнире «Большого шлема», победу в личной встрече в Канаде одержала польская теннисистка: 6:1, 4:6, 6:4.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором борьбы Иги Свёнтек и Каролины Муховой за выход в четвертьфинал турнира в Монреале.
Данное видео доступно на Youtube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA
В четвертьфинале турнира WTA-1000 в Монреале Ига Свёнтек встретится с 48-й ракеткой мира из США Даниэль Коллинз. Ранее у спортсменок было три личные встречи: полька была сильнее дважды — в Аделаиде (2021) и Дохе (2023), а американка побеждала в полуфинале Australian Open в 2022 году. Отметим, что все личные матчи теннисисток проходили на харде.
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