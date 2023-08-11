Ллойд — о Димитрове: тот, кто смог встречаться с Шараповой и Уильямс, заслуживает уважения

Бывший британский теннисист Джон Ллойд поделился мнением о болгарском спортсмене Григоре Димитрове.
«Если взглянуть на это с точки зрения СМИ, нам нужны такие люди, как Димитров. Это то, что приводит к популяризации нашего спорта, к появлению суперзвёзд. Люди, которые даже не любят теннис, знают, кто такой, например, Агасси. В современном теннисе звездой вроде Агасси или Борга мог стать Димитров, но он не выиграл достаточно трофеев. Он харизматичный красивый парень, и у него отличное чувство юмора.
У него также было несколько громких романов. Я имею в виду, что тот, кто смог встречаться с Марией Шараповой и Сереной Уильямс, заслуживает уважения. Конечно, он немного заигрался и не был достаточно хорош на корте, чтобы совершить следующий шаг», — приводит слова Ллойда Tennis Up To Date со ссылкой на подкаст Rock n Roll Tennis.
- 11 августа 2023
-
10:40
-
10:38
-
10:20
-
10:14
-
09:55
-
09:52
-
09:39
-
09:27
-
09:16
-
09:00
-
08:30
-
06:56
-
06:51
-
06:04
-
06:00
-
05:54
-
05:48
-
04:59
-
04:39
-
04:26
-
04:18
-
03:35
-
01:49
-
00:52
-
00:42
-
00:18
- 10 августа 2023
-
23:58
-
23:16
-
23:01
-
22:25
-
22:13
-
21:56
-
20:53
-
19:31
-
19:19