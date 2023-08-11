Ллойд — о Димитрове: тот, кто смог встречаться с Шараповой и Уильямс, заслуживает уважения

Бывший британский теннисист Джон Ллойд поделился мнением о болгарском спортсмене Григоре Димитрове.

«Если взглянуть на это с точки зрения СМИ, нам нужны такие люди, как Димитров. Это то, что приводит к популяризации нашего спорта, к появлению суперзвёзд. Люди, которые даже не любят теннис, знают, кто такой, например, Агасси. В современном теннисе звездой вроде Агасси или Борга мог стать Димитров, но он не выиграл достаточно трофеев. Он харизматичный красивый парень, и у него отличное чувство юмора.

У него также было несколько громких романов. Я имею в виду, что тот, кто смог встречаться с Марией Шараповой и Сереной Уильямс, заслуживает уважения. Конечно, он немного заигрался и не был достаточно хорош на корте, чтобы совершить следующий шаг», — приводит слова Ллойда Tennis Up To Date со ссылкой на подкаст Rock n Roll Tennis.