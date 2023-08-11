Давидович-Фокина прокомментировал сложнейшую победу над Руудом в Торонто

Испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина прокомментировал свою сложнейшую победу над пятой ракеткой мира из Норвегии Каспером Руудом в третьем круге «Мастерса» в Торонто (Канада). Матч спортсменов завершился со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:4).

«Я сохранял фокус на каждом очке. У Каспера были подачи на матч, но я был сосредоточен и не сдавался. Это было очень тяжело, мы играли длинные розыгрыши под большим давлением. Когда я сделал брейк при счёте 4:5, я продемонстрировал, что у меня есть силы для завершения матча», — приводит слова теннисиста пресс-служба ATP.

В четвертьфинале Алехандро Давидович-Фокина встретится с 54-й ракеткой мира из США Маккензи Макдональдом. Ранее у спортсменов была одна личная встреча — на харде в Стокгольме в 2021 году, — в которой победа осталась за испанцем.