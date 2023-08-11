«Всё начинается здесь». Медведев рассказал об уровне уверенности в начале сезона на харде

Российский теннисист Даниил Медведев, третья ракетка мира, рассказал, как ощущает себя на «Мастерсе» в Торонто (Канада) — турнире на старте хардового сезона.
«Если честно, хорошие выступления на грунте и траве не добавляют уверенности перед хардом. Думаю, больше уверенности мне придало выступление в Роттердаме: это было великолепно, потому что перед этим я выпал из топ-10 и был совсем не уверен в своей игре. Она по какой-то причине не работала.
Ты всегда начинаешь сомневаться: «А смогу ли я вернуть игру обратно, даже если верю, что всё получится?» Но с того турнира у меня начались отличные результаты. И тогда я подумал: «Отлично! Я снова могу хорошо выступать».
Именно эта история даёт мне больше уверенности перед хардовым сезоном. Я всегда говорил, что всё начинается здесь, на этом турнире. Это очень важное место, где можно шаг за шагом повышать уровень уверенности в себе. Пока это работает», — сказал Медведев на пресс-конференции.
На «Мастерсе» в Торонто россиянин дошёл уже до четвертьфинала. За выход в полуфинал Медведев поборется с австралийцем Алексом де Минором.
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