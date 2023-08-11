Турнир в Цинциннати впервые за 124 года изменил дизайн чемпионского трофея

Организаторы хардовых «Мастерса» и турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США) представили новый дизайн чемпионского трофея соревнований. Внешний вид награды был изменён впервые с 1899 года, то есть с момента его создания прошло уже 124 года.

Фото: Социальные сети турнира в Цинциннати

Болельщики в социальных сетях отреагировали на новый дизайн трофея, упомянув российского теннисиста Даниила Медведева, третью ракетку мира. Журналист Tennis TV Бастьен Фачан написал в социальных сетях: «Цинциннати изменил дизайн своего 124-летнего трофея, чтобы обмануть Медведева, заставив его поверить, что он ещё не выигрывал этот турнир и не снял проклятье (россияне не выигрывали титул 120 лет. — Прим. «Чемпионата»). Это гениально!»

«Мастерс» и турнир WTA-1000 в Цинциннати пройдут с 13 по 20 августа.