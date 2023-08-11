Торонто-2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей пятого игрового дня

Сегодня, 11 августа, в Торонто (Канада) состоится пятый игровой день хардового «Мастерса». Пройдут матчи 1/4 финала соревнований и определятся все участники полуфиналов.

За выход в 1/2 финала будет бороться российский теннисист, третья ракетка мира Даниил Медведев, который сыграет с австралийцем Алексом де Минором. Также в борьбе остаётся и первая ракетка мира из Испании Карлос Алькарас: его соперником по четвертьфиналу будет 12-я ракетка мира из США Томми Пол.

«Мастерс». Торонто. 1/4 финала. 11 августа

19:30

Маккензи Макдональд (США) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания)

21:00

Даниил Медведев (Россия, 2) — Алекс де Минор (Австралия)

2:00

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Томми Пол (США, 12)

3:30

Гаэль Монфис (Франция, SR) — Янник Синнер (Италия, 7)