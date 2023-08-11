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Самсонова — Соболенко: текстовая трансляция матча третьего круга турнира в Монреале

Самсонова — Соболенко: текстовая трансляция матча третьего круга турнира в Монреале
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Сегодня, 11 августа, состоится матч третьего круга хардового турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада), в котором за выход в четвертьфинал соревнований поборется российская теннисистка, 18-я ракетка мира Людмила Самсонова. Её соперницей будет вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко. Встреча спортсменок запланирована первым запуском на центральном корте турнира и начнётся около 19:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Людмилы Самсоновой и Арины Соболенко за выход в четвертьфинал турнира в Монреале.

Ранее у спортсменок было две личные встречи, по победам в них ничья: Арина Соболенко обыгрывала Людмилу Самсонову на харде в Аделаиде в 2023 году, а россиянка была сильнее на харде в Гвадалахаре в 2022 году.

Монреаль. 3-й круг
11 августа 2023, пятница. 19:00 МСК
Людмила Самсонова
18
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
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