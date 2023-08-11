Самсонова — Соболенко: текстовая трансляция матча третьего круга турнира в Монреале

Сегодня, 11 августа, состоится матч третьего круга хардового турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада), в котором за выход в четвертьфинал соревнований поборется российская теннисистка, 18-я ракетка мира Людмила Самсонова. Её соперницей будет вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко. Встреча спортсменок запланирована первым запуском на центральном корте турнира и начнётся около 19:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Людмилы Самсоновой и Арины Соболенко за выход в четвертьфинал турнира в Монреале.
Ранее у спортсменок было две личные встречи, по победам в них ничья: Арина Соболенко обыгрывала Людмилу Самсонову на харде в Аделаиде в 2023 году, а россиянка была сильнее на харде в Гвадалахаре в 2022 году.
- 11 августа 2023
-
16:14
-
16:00
-
15:00
-
14:13
-
14:00
-
13:16
-
12:42
-
12:11
-
11:49
-
11:20
-
10:40
-
10:38
-
10:20
-
10:14
-
09:55
-
09:52
-
09:39
-
09:27
-
09:16
-
09:00
-
08:30
-
06:56
-
06:51
-
06:04
-
06:00
-
05:54
-
05:48
-
04:59
-
04:39
-
04:26
-
04:18
-
03:35
-
01:49
-
00:52
-
00:42