Свёнтек — об остановках матча с Муховой из-за дождя: довольно необычный день

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек высказалась об условиях проведения матча 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада) с чешской спортсменкой Каролиной Муховой. Матч дважды останавливали из-за дождя, а продолжительность игры составила 2 часа 52 минуты.

«Это был довольно необычный день. Не думаю, что я когда-либо сталкивалась с такой ситуацией в своей карьере. Была возможность узнать что-то новое и посмотреть, на что я способна. Хотя мы, по сути, провели этот матч три раза. Нужно было найти энергию, чтобы играть так долго», — сказал Свёнтек после матча.

Свёнтек обыграла Мухову со счётом 6:1, 4:6, 6:4. Сегодня, 11 августа, польская теннисистка сразится в четвертьфинале турнира с представительницей США Даниэль Коллинз.