Петрова: посоветовала бы всем девочкам-юниоркам равняться на Мирру Андрееву

Российская теннисистка, бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова поделилась мнением о 16-летней россиянке Мирре Андреевой, посоветовав всем спортсменкам-юниоркам брать с неё пример.

«Во-первых, Мирра для своего возраста очень уравновешена и спокойна. Во-вторых, физически она очень хорошо сложена — высокая, но с хорошей массой тела, нет какой-то неуклюжести, которая часто встречается у девочек этого возраста. В-третьих, она мне чем-то очень напоминает Елену Дементьеву — такая же работоспособная, правильная, всегда всё выслушивает и может перенести это в игру.

Мирра очень хорошо держит удар. У неё и задняя линия хорошая, и подача, и приём, и с лёта она всегда уверенно себя показывает. Я бы посоветовала всем девочкам, которые играют на юниорском уровне, смотреть её матчи, равняться на неё и подражать. Её собранность и хладнокровие надо перенимать», — приводит слова Петровой издание «Газета.Ru».