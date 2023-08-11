Раонич снялся с «Мастерса» в Цинциннати
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Бывшая третья ракетка мира, 32-летний канадский теннисист Милош Раонич снялся с турнира категории «Мастерс» на хардовом покрытии в Цинциннати (США).
Вместо Раонича в основной сетке турнира выступит французский теннисист Ришар Гаске (53-я ракетка мира).
На продолжающемся «Мастерсе» в Торонто (Канада) канадец вылетел по итогам третьего круга, в матче которого со счётом 3:6, 3:6 уступил Маккензи Макдональду (США).
На Уимблдоне-2023 Раонич дошёл до второго круга, где в четырёх сетах уступил американцу Томми Полу. Канадский спортсмен стал финалистом этого турнира в 2016 году.
«Мастерс» в Цинциннати пройдёт с 13 по 20 августа. Ранее стало известно, что с турнира снялся австралийский теннисист Ник Кирьос.
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