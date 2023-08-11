Руне: надеюсь, мы тоже сможем вывести теннис на другой уровень, как Роджер, Рафа и Новак

Шестая ракетка мира, датский теннисист Хольгер Руне вновь ответил на вопрос о «Новой большой тройке», как называют молодых спортсменов итальянца Янника Синнера, испанца Карлоса Алькараса, и самого датчанина – Хольгера Руне.
«Мне это очень нравится. И я думаю, почему соперничество так важно для спорта. Это вызывает больше интереса к спорту, и, если у вас есть только один отличный игрок, конечно, хорошо для этого одного хорошего игрока. Но это не так конкурентоспособно, как если бы у вас их было много.
Я думаю, что то, что сделали Роджер, Рафа и Новак, вывели теннис на другой уровень и в другое измерение, надеюсь, мы тоже сможем повторить», – приводит слова Руне Daily Express.
Напомним, Руне потерпел поражение во втором круге на турнире серии «Мастерс» в Торонто (Канада), уступив 70-й ракетке мира американцу Маркосу Гирону.
- 11 августа 2023
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