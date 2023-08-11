Турсунов — о предстоящем матче Медведева: фаворитом является Даниил, но всё может быть

Бывший российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов поделился мнением о предстоящем матче россиянина Даниила Медведева (третья ракетка мира) и австралийца Алекса де Минора (18-й в рейтинге АТР).

«Я думаю, что всё-таки по классу Даня, конечно, превосходит Алекса, но в мужском теннисе всё-таки если не настроишься, то можно проиграть и бразильцу какому-нибудь, как произошло это на «Ролан Гаррос». Понятно, что фаворитом является Даниил, так что будем надеяться, что так и произойдёт. Но всё может быть», – сказал Турсунов в телеграм-канале Федерации тенниса России.

Даниил Медведев сегодня, 11 августа, сыграет в четвертьфинальном матче турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада), начало встречи – примерно в 21:00 мск.