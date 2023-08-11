Крис Эверт получит награду Serving Up Dreams Award в день начала турнира US Open

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Крис Эверт будет удостоена премии Serving Up Dreams Award в первый день начала турнира US Open в Нью-Йорке (США).
«Она не просто легенда на корте, она сила природы, меняющая жизнь.
Крис Эверт получит награду Serving Up Dreams Award в первый день US Open этого года за её усилия по оказанию помощи благотворительному подразделению USTA», – сообщает в «Твиттере» официальный канал тенниса.
Данная награда вручается отдельному лицу или лицам, которые воплощают ценности самоотверженного служения, помогающие продвигать миссию Фонда USTA (образовательный фонд Ассоциации тенниса США) и Национальную сеть юниорского тенниса и обучения (NJTL). Эверт является давним сторонником фонда и председателем его правления, должность, которую она занимает с 2019 года.
За свою карьеру Эверт завоевала 18 титулов в одиночном разряде на турнирах «Большого шлема», в том числе семь на «Ролан Гаррос» и шесть на US Open. Также у неё есть три победы в парном разряде на турнирах из серии «Большого шлема».
- 11 августа 2023
-
19:52
-
18:39
-
18:17
-
17:57
-
17:40
-
17:39
-
16:40
-
16:14
-
16:00
-
15:00
-
14:13
-
14:00
-
13:16
-
12:42
-
12:11
-
11:49
-
11:20
-
10:40
-
10:38
-
10:20
-
10:14
-
09:55
-
09:52
-
09:39
-
09:27
-
09:16
-
09:00
-
08:30
-
06:56
-
06:51
-
06:04
-
06:00
-
05:54
-
05:48
-
04:59