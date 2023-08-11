Крис Эверт получит награду Serving Up Dreams Award в день начала турнира US Open

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Крис Эверт будет удостоена премии Serving Up Dreams Award в первый день начала турнира US Open в Нью-Йорке (США).

«Она не просто легенда на корте, она сила природы, меняющая жизнь.

Крис Эверт получит награду Serving Up Dreams Award в первый день US Open этого года за её усилия по оказанию помощи благотворительному подразделению USTA», – сообщает в «Твиттере» официальный канал тенниса.

Данная награда вручается отдельному лицу или лицам, которые воплощают ценности самоотверженного служения, помогающие продвигать миссию Фонда USTA (образовательный фонд Ассоциации тенниса США) и Национальную сеть юниорского тенниса и обучения (NJTL). Эверт является давним сторонником фонда и председателем его правления, должность, которую она занимает с 2019 года.

За свою карьеру Эверт завоевала 18 титулов в одиночном разряде на турнирах «Большого шлема», в том числе семь на «Ролан Гаррос» и шесть на US Open. Также у неё есть три победы в парном разряде на турнирах из серии «Большого шлема».