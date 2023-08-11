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Самсонова на тай-брейке выиграла первый сет у Соболенко в матче 3-го круга в Монреале

Самсонова на тай-брейке выиграла первый сет у Соболенко в матче 3-го круга в Монреале
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Прямо сейчас проходит матч третьего круга хардового турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада), в котором за выход в четвертьфинал соревнований борется российская теннисистка, 18-я ракетка мира Людмила Самсонова. Её соперница – вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко. После первого сета счёт 7:6 (7:2) в пользу россиянки.

«Чемпионат» проводит прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Людмилы Самсоновой и Арины Соболенко за выход в четвертьфинал турнира в Монреале.

Монреаль. 3-й круг
11 августа 2023, пятница. 19:10 МСК
Людмила Самсонова
18
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
7 7 		4  
6 2 		5  
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Ранее у спортсменок было две личные встречи, по победам в них ничья: Арина Соболенко обыгрывала Людмилу Самсонову на харде в Аделаиде в 2023 году, а россиянка была сильнее на харде в Гвадалахаре в 2022 году.

Турнир проходит в Монреале (Канада) с 7 по 13 августа.

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